Stuttgart präsentiert Sommerflugplan

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Im Sommerflugplan des Stuttgarter Flughafens fliegen 51 Airlines regelmäßig zu 124 Zielen in 36 verschiedenen Ländern.

Eurowings hat in diesem Sommer das Streckennetz ab Stuttgart deutlich erweitert: Erstmals geht es nach Palermo, der Hauptstadt von Sizilien. Weiterhin neu im Flugplan der Eurowings sind Breslau sowie Tivat in Montenegro oder Mostar, als Gewinner des „you vote, we fly“-Wettbewerbs. Die Kanalinsel Jersey steht ebenso im Programm wie Newquay in Cornwall, Venedig oder die griechische Insel Zakynthos. Auch TUIfly und Condor bieten Reiselustigen wieder eine Vielzahl an attraktiven Urlaubszielen in Spanien, der Türkei und Griechenland, darunter auch erstmals Kalamata auf der Peloponnes mit Condor. Das beliebteste Ziel der Urlauber ist jedoch nach wie vor Mallorca, das von mehreren Airlines angeflogen wird, erstmals in diesem Sommer auch von den Fluggesellschaften easyJet, Ryanair und Vueling.

Einen erfreulichen Neuzugang kann der Flughafen Stuttgart ab Ende April begrüßen: Die Fluggesellschaft Finnair startet dann täglich in die Ostseemetropole Helsinki und bietet von dort erstklassige Umsteigemöglichkeiten in das Langstreckennetz der finnischen Fluggesellschaft, wie zum Beispiel nach Bangkok, Hong Kong oder Singapur.

Auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB) gab der Flughafen Stuttgart bekannt, dass das beliebteste Urlaubsland der Saison unverändert Spanien ist, gefolgt von der Türkei und Griechenland.

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