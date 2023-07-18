Stuttgart meldet solides erstes Halbjahr

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Flughafen Stuttgart sind von Januar bis Juni 2023 nach vorläufigen Zahlen 3.588.131 Fluggäste gestartet oder gelandet, das sind 27,6 Prozent mehr als noch im ersten Halbjahr 2022.

Mit 42.102 Starts und Landungen lag die Zahl der Flugbewegungen um 7,7 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zu den Passagierzahlen von 2019, dem Rekordjahr vor der Corona-Pandemie, liegt das Aufkommen an Fluggästen aktuell bei etwa zwei Dritteln.

Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung bewertet die Entwicklung: „Aktuell erleben wir eine starke Nachfrage, die Menschen lieben es zu reisen. Auf den Sommerpeak bereiten wir uns gemeinsam mit allen Systempartnern bestmöglich vor. Bis zum Jahresende rechnen wir mit mehr als 8 Millionen Passagieren am STR. Bislang haben wir die Nachfrage gut bewältigt. Ausreichend Personal für alle Aufgabenbereiche zu finden, bleibt dabei Dauerthema.“