Stuttgart erwartet regen Pfingstverkehr

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Pfingstferien in Baden-Württemberg sorgen für Hochbetrieb in den Terminals des Flughafens Stuttgart.

Als verkehrsreichster Tag gilt der Freitag, 02. Juni 2017 mit derzeit 358 angemeldeten Flugbewegungen. Insgesamt werden am Freitag über 40.000 an- und abfliegende Passagiere in den Terminals erwartet. Zu den beliebtesten Flugzielen ab Stuttgart zählt Spanien mit Palma de Mallorca an der Spitze, viel gefragt sind aber auch Griechenland, die Türkei und Ägypten, die alle mit konstant warmen Temperaturen und viel Sonne locken. Für einen stressfreien Start in den Urlaub wird Fluggästen während der gesamten Ferien empfohlen, genügend Zeit für die Anreise und Parken, für den Check-in und die Sicherheitskontrollen einzuplanen – spätestens zwei Stunden vor dem geplanten Abflug sollten Passagiere bereits am Airport sein. Denn zu Spitzenzeiten kann es an den Sicherheitskontrollen punktuell zu längeren Wartezeiten kommen.

Wer mit dem Auto zum Flughafen kommt, sollte mithilfe des Parkleitsystems frühzeitig einen Parkplatz ansteuern und zur Sicherheit etwas mehr Zeit für den Fußweg bis zum Check-In einkalkulieren. Am Terminal gibt es kostenlose Kofferkulis, die mit einer Pfandmünze (1 Euro oder 50 Cent) benutzt werden können. Bei vielen Airlines gibt es einen Online-Check-In, die Fluggesellschaft Eurowings bietet für ihre Flüge auch Self-Bagdrop-Schalter an, an dem Passagiere, die bereits eingecheckt sind, ihr Gepäck selbst aufgeben können.

Auf der Website des Airports gibt es eine Rubrik "Vor dem Flug" mit Informationen zu den Bestimmungen für Reise- und Handgepäck. Fluggäste sollten bereits beim Kofferpacken zu Hause die geltenden Regelungen beachten. Passagiere können sich vor der Abreise auch bei ihrer Fluggesellschaft informieren.

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