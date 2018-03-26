Stuttgart erwartet regen Osterverkehr

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Der Flughafen Stuttgart rechnet zu Beginn der Osterferien mit viel Betrieb in den Terminals.

Bis zu 30.000 Passagiere erwartet der Flughafen Stuttgart während den Osterferien täglich, wegen diesem Passagieransturm kann es am Check-in oder an den Sicherheitskontrollen punktuell zu längeren Wartezeiten kommen.

Der Flughafen empfiehlt den Passagieren, genügend Zeit für die Anreise und Parken, für den Check-in und die Sicherheitskontrollen einzuplanen. Spätestens zwei Stunden vor dem Abflug sollten die Fluggäste bereits am Airport sein. Außerdem gibt es die Möglichkeit, online einzuchecken oder den bereits von mehreren Airlines angebotenen Self Bag Drop zu nutzen.

Wer mit dem Auto zum Flughafen kommt, sollte frühzeitig einen Parkplatz ansteuern und ein paar Minuten mehr für den Fußweg bis ins Terminal einkalkulieren. Ein Parkplatz kann bereits vorher bequem und einfach online reserviert werden. Für den Gang durch die Sicherheitskontrolle ist es wichtig, sich schon vorab mit den geltenden Regeln für Reise-Handgepäck vertraut gemacht zu haben und entsprechend vorbereitet zu sein.

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