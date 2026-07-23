Stuttgart erreicht nächstes Level bei Klimaschutz-Initiative

Flughafen Stuttgart Push Back (Foto: Flughafen Stuttgart)

Der Flughafen Stuttgart hat im internationalen Klimaschutzprogramm Airport Carbon Accreditation (ACA) erstmals das Level 4 erreicht.

Damit demonstriert der Flughafen, dass er Emissionen aus seinem eigenen Betrieb konsequent reduziert und darüber hinaus seine weiteren Einflussmöglichkeiten zur Dekarbonisierung der Luftverkehrsbranche nutzt.

Level 4 des Klimaschutzinitiative des internationalen Flughafenverbands Airport Council International (ACI) zeichnet sich durch einen umfassenden Ansatz im Klimamanagement aus: Neben eigenen, direkten Emissionen berücksichtigt der Airport weitere Quellen und definiert Reduktionspfade. Gleichzeitig verlangt die Programmstufe, dass Flughäfen aktiv mit Partnern am Standort zusammenarbeiten und diese in die Emissionsminderung einbeziehen. Dieses Kriterium erfüllt der STR in besonderem Maße: So treibt er beispielsweise die Elektromobilität im Ground Handling gemeinsam mit den Abfertigungsdienstleistern am STR voran und wurde für die Ergebnisse dieses Engagements im Juni 2026 sogar mit dem ACI Europe Eco‑Innovation Award ausgezeichnet.

Mit seiner Klimastrategie STRzero will der Flughafen Stuttgart die Netto-Treibhausgasneutralität bis 2040 erreichen. Das Ziel berücksichtigt alle Emissionen, die durch den eigenen Betrieb entstehen – also Scope 1 und Scope 2 nach Greenhouse Gas Protocol.