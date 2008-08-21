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Streiks auf englischen Flughäfen abgesagt

21.08.2008 PSEN
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Die Angestellten dreier britischer Flughäfen haben ihre Streikdrohung für das Wochenende zurückgezogen, da Swissport ihr Zahlungsangebot überdenken will.

HeathrowDie Angestellten dreier britischer Flughäfen haben ihre Streikdrohung für das Wochenende zurückgezogen, nachdem Swissport ihr Zahlungsangebot überdenken will.

Die Arbeiter der Flughäfen London Gatwick und Stansted sowie des Flughafens in Manchester hatten angekündigt, am 25. und 29. August während 24 Stunden die Arbeit ruhen zu lassen. Die Flughafenbetreiberin Swissport soll sich daraufhin einverstanden erklärt haben, ihr ursprüngliches Angebot, ein Lohnanstieg von 3 statt 5%, nochmals prüfen zu wollen.


 

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