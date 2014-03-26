Streiks auf deutschen Flughäfen

Morgen Donnerstag kann es auf einigen deutschen Flughäfen zu Streiks kommen, Lufthansa streicht vorsorglich Flüge.

Die Gewerkschaft Verdi hat für den 27. März 2014 Warnstreiks angekündigt. Auf folgenden deutschen Flughäfen muss mit Arbeitsniederlegungen des Bodenpersonals gerechnet werden: Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg, Köln-Bonn, Stuttgart und Hannover. Lufthansa hat vorsorglich 600 Flüge gestrichen. Reisenden zu oder ab diesen Flughäfen wird geraten, sich vor Reiseantritt auf der Homepage der jeweiligen Airline oder des Flughafens zu informieren, ob Ausfälle oder Verspätungen zu erwarten sind.