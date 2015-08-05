Streikdrohung bei Easyjet erledigt

Bei Easyjet hat sich die Streikdrohung eines Teils des Kabinenpersonals in der Urlaubszeit erledigt.

52 Prozent der Stimmberechtigten, also etwa 2000 Flugbegleiter, hätten ein verbessertes Angebot der Fluggesellschaft angenommen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Demzufolge bekommen die Crewmitglieder eine Gehaltserhöhung rückwirkend ab Januar 2015 und mehr Urlaubsgeld.

Kurz zuvor gab easyJet bekannt, dass sie diesen Sommer mit einer Rekordzahl von 14 Millionen Passagieren rechnen. Die Streikdrohung wird keine Behinderung für Sommerurlauber werden.