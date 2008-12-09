Streik wird griechische Flughäfen lahmlegen

Am Mittwoch werden Flüge von und nach Griechenland wegen einem Streik am Boden bleiben.

Die Fluglotsen werden sich an einem Generalstreik gegen Rentenreform und Wirtschaftspolitik der Regierung beteiligen. Auch die staatliche Olympic Airlines will alle Flüge annullieren.

Die Griechen befürchten, dass der nationale Streik zu stärkeren Unruhen führen könnte. Es finden schon den dritten Tag in Folge im ganzen Land Aufstände statt, weil am Wochenende ein Teenager von einem Polizisten erschossen wurde. Duzende Menschen wurden verletzt und die Innenstädte von Athen und Thessaloniki verwüstet.