Streik in der Produktion von Airbus Frankreich

Die Arbeiter der Produktionsabteilung der Airbus in Frankreich haben gestern während vier Stunden ihre Werkzeuge niedergelegt.

Zum Streik kam es, nachdem die Airbus Pläne zum Verkauf von zwei der drei Fabriken in Frankreich bekannt gab und gleichzeitig die Gespräche über den Verkauf von Werkstätten in Deutschland einstellte. Die französischen Gewerkschaften verlangen gleiche Behandlung und forderte die Rückziehung der Pläne. Der Streik begann um 7:30 lokale Zeit und wurde von fünf Gewerkschaften unterstützt. Airbus kürzt Stellen und schliesst Fabriken angesichts des schwachen Dollars. Zum Ereignis von gestern wollte sie keine Stellung beziehen.





