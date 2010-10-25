Streik in Finnland

Ein Streik der Finnish Aviation Union könnte den Flugverkehr der Finnair und anderer skandinavischen Airlines beeinträchtigen.

Nachdem gestern keine Einigung mit dem Mediator der Finnischen Regierung erzielt werden konnte, gab die Gewerkschaft der Flugverkehrstechniker bekannt, rund 900 Mitglieder würden heute ab 0200 GMT ihre Arbeit niederlegen und die Wartung der Maschinen einstellen. Der Streik könnte den Betrieb von Airlines wie Finnair, Finncomm und Blue1 beeinflussen. Finnair kündigte darauf an, sie werde versuchen, ihren Betrieb auf normaler Basis aufrecht zu erhalten, Verspätungen und Flugstornierungen seien jedoch nicht auszuschliessen. Die Flugzeugtechniker demonstrieren gegen einen Lohnvorschlag des staatlichen Vermittlers.