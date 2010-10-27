Streik in Finnland beendet

Die Finnish Aviation Union (IAU) hat sich mit der Regierung über einen neuen Arbeitsvertrag einigen können und den Streik beendet.

Nach zwei Tagen, an denen die Verkehrstechniker ihre Arbeit niedergelegt hatten, scheint die Gewerkschaft der Arbeitenden mit den Schlichtungsverantwortlichen der Airline einen Konsens gefunden zu haben. Der neue Vertrag soll für die nächsten drei Jahre gelten. Finnair musste während dieser Zeit 35 Flüge streichen, rechnet aber damit, dass sich der Flugverkehr ab heute wieder normalisieren wird. Rund 1.500 Passagiere sollen vom Streik betroffen gewesen sein, die Kosten wurden noch nicht eingeschätzt. Auch die skandinavische Blue1 musste etwa 14 Flüge streichen.