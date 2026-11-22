Streik in Belgien, Flüge werden gestrichen

Flughafen Brüssel Hauptterminal (Foto: Flughafen Brüssel)

Der Flughafen Brüssel wird am Montag, den 23. November, sämtliche ankommenden und abfliegenden Passagierflüge streichen.

Grund für die Flug-Annullierungen sind die Auswirkungen landesweiter Arbeitskampfmaßnahmen in Belgien. Die Auswirkungen dieses Streikes stehen im Zusammenhang mit einer nationalen Demonstration, zu der die wichtigsten belgischen Gewerkschaften – ACV-CSC, ABVV-FGTB und ACLVB – aufgerufen haben, um gegen die sozialökonomischen Maßnahmen und Sparpläne der Föderalregierung zu protestieren.

Nach Angaben des belgischen Flugsicherungsunternehmens skeyes werden die Arbeitskampfmaßnahmen den Flugbetrieb erheblich beeinträchtigen. Da die Flugsicherung einen regulären Ablauf nicht gewährleisten kann, wird der Flughafen Brüssel voraussichtlich den gesamten planmäßigen Passagierflugverkehr für den Zeitraum zwischen 07:00 und 21:00 Uhr einstellen.

Von den Flugstreichungen sind verschiedene Fluggesellschaften betroffen, die den wichtigsten internationalen Flughafen Belgiens anfliegen, darunter Brussels Airlines, TUI fly Belgium, Ryanair sowie diverse weitere internationale Airlines. Dies betrifft sowohl ankommende als auch abfliegende Passagiere.

Fluggästen, die für Montag, den 23. November 2026, eine Reise geplant haben, wird dringend geraten, nicht zum Flughafen zu fahren, ohne sich zuvor direkt bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft zu informieren. Die Airlines werden sich voraussichtlich mit den betroffenen Passagieren in Verbindung setzen, um Fragen zu Umbuchungen oder alternativen Reisemöglichkeiten zu klären.

Die Arbeitskampfmaßnahmen sind Teil eines landesweiten Protests gegen die Regierungspolitik; auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr in ganz Belgien ist mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.

Nähere Angaben zur genauen Anzahl der gestrichenen Flüge sowie zu den Auswirkungen auf den Frachtverkehr liegen momentan noch nicht mit großer Sicherheit vor.