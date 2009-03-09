Streik bei Finnair vorläufig abgewendet

Die Gewerkschaft der Technischen Mitarbeiter der Finnair haben den angekündigten Streik vorläufig aufgehoben.

Die „Finnish Union of Salaried Employees“ (TU), die die Techniker der Finnair vertritt, hat bekannt gegeben, dass sie die Vorbereitungen für eine Niederlegung der Arbeit auf Eis gelegt hat, da eine gute Dialogsebene mit dem Arbeitgeber hatte gefunden werden können. Die Gespräche sollen heute wieder aufgenommen werden. Ursprünglich war für Dienstag ein Streik der Technischen Mitarbeiter geplant gewesen, der das Grounding der Flugzeuge für einige Tage zur Folge gehabt hätte. Diskussionspunkte waren die geplante Entlassung von sieben Personen und die Anstellungsverhältnisse von weiteren elf Mitarbeitern.