Streik auf norwegischen Flughäfen beendet

Der am Freitag auf zwölf Airports in Norwegen von Flughafenangestellten ausgerufene Streik endete gestern früh.

Die beteiligten Parteien hätten einen zufriedenstellenden Deal aushandeln können, so die Flughafenbetreiberin Avinor. Sie stimmte unter anderem einer Lohnerhöhung von bis zu 6% sowie neuen Seniority Rules für die Fluglotsen zu. Der Streik hatte am Freitag auf sechs Flughäfen begonnen, später wurden weitere sechs geschlossen. Der Flugverkehr wurde gestern wieder aufgenommen, vom Streik waren Tausende von Passagieren betroffen. Bis Ende Woche sollte sich der Verkehr wieder normalisiert haben.





