Streik am Flughafen Hamburg

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Aufgrund des ver.di Streiks beim Sicherheitspersonals sind auch am Flughafen Hamburg heute Donnerstag keine Abflüge möglich, ab Morgen Freitag sollen die Flüge wieder stattfinden.

Die Sicherheitskontrolle wird bestreikt und muss daher für die Passagiere geschlossen werden. 126 Abflüge müssen gestrichen werden oder finden ohne Passagiere statt. Zum jetzigen Zeitpunkt .haben die Airlines zudem schon ein Dutzend Ankünfte am Donnerstag gestrichen. Weitere Streichungen werden im Laufe des Tages erwartet. Fluggäste werden gebeten, sich über ihren Flugstatus auf dem Laufenden zu halten und gegebenenfalls Kontakt zu ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter aufzunehmen.

Ankünfte werden am Donnerstag weiterhin möglich sein. Dennoch kann es auch bei den Ankünften am Hamburg Airport aufgrund des ver.di-Streiks ganztägig zu Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen kommen. Aufgrund des ver.di-Streiks ist am Donnerstag kein Vorabend-Check-In möglich.

Alle von Streichungen betroffenen Fluggäste werden gebeten, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und nicht zum Flughafen zu kommen. Bei Fragen zu Ausfällen und Umbuchungen stehen die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften (Airlines - Hamburg Airport (hamburg-airport.de) oder der Reiseveranstalter zur Verfügung. Es finden keine Abflüge ab Hamburg am Donnerstag statt.

Alle Fluggesellschaften sind informiert, die Airlines überarbeiten zurzeit ihre Flugpläne. Bei der Airline-Auskunft sowie in den Flugplänen kann es dadurch zu Verzögerungen bei der Darstellung gestrichener Flüge kommen.

Am Hamburg Airport waren für Donnerstag, 1. Februar 2024, ursprünglich 253 Flüge (126 Abflüge und 127 Ankünfte) mit insgesamt rund 30.000 Passagieren geplant.

Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, ist mit zahlreichen Umbuchungen auf Freitag, 2. Februar 2024, und die nachfolgenden Tage zu rechnen. Ursprünglich hatten die Fluggesellschaften für Freitag 129 Starts und 127 Landungen am Hamburg Airport geplant. Die Flüge werden stark ausgelastet sein.

Den jeweils aktuellen Status und die Anzahl der stattfindenden Ankünfte und Abflüge finden Sie auf der Website unter:

Abflüge - Hamburg Airport (hamburg-airport.de)

Ankünfte - Hamburg Airport (hamburg-airport.de)