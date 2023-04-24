Streik am Flughafen Hamburg

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Verdi bestreikt mit dem Abfertigungsunternehmen Aviation Handling Services Hamburg GmbH heute den Flughafen Hamburg, zahlreiche Flüge sind vom Streik betroffen.

Die Gewerkschaft Ver.di hat kurzfristig für den heutigen Montag, 24. April 2023, die Beschäftigten des Service-Abfertigungsunternehmens Aviation Handling Services Hamburg GmbH AHS (Check-in, Boarding, Lost and Found) zu Arbeitsniederlegungen am Hamburger Flughafen aufgerufen. AHS betreut verschiedene Fluggesellschaften, darunter die Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines. Betroffene Fluggäste werden gebeten, ihre Fluggesellschaft oder Reiseveranstalter zu kontaktieren.

AHS hat heute ursprünglich 84 Abflüge betreuen sollen, davon sind bereits 31 Abflüge gestrichen. Aufgrund des ver.di-Streiks kann es bei den von AHS betreuten Flügen zu weiteren Streichungen und deutlichen Verzögerungen kommen.

Insgesamt hatten alle Fluggesellschaften heute am Hamburg Airport 160 Abflüge geplant. Flüge, die von anderen Service-Unternehmen betreut werden, sind nicht betroffen. Auch Ankünfte sind voraussichtlich nicht betroffen.

Alle von Streichungen betroffenen Fluggäste werden gebeten, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und nicht zum Flughafen zu kommen. Bei Fragen zu Ausfällen und Umbuchungen stehen die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften oder der Reiseveranstalter zur Verfügung.