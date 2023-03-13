Streik am Flughafen Hamburg

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Aufgrund des ver.di-Streiks sind am Hamburg Airport von Sonntag, 12. März, 22 Uhr, bis Montag, 13. März, 23 Uhr (Betriebsende), keine regulären Abflüge möglich.

Die Sicherheitskontrolle für die Passagiere muss geschlossen werden. Weil die Fluggäste die bestreikte Kontrollstelle nicht passieren können, werden alle geplanten 123 Abflüge gestrichen oder finden ohne Passagiere statt. Zum jetzigen Zeitpunkt (Sonntag, 12. März 2023, 9 Uhr) haben die Airlines zudem schon 50 der 121 am Montag geplanten Landungen gestrichen. Zusätzlich sind einzelne Flüge betroffen, die für den heutigen Sonntag ab 22 Uhr geplant waren. Fluggäste werden gebeten, sich über ihren Flugstatus auf dem Laufenden zu halten und gegebenenfalls Kontakt zu ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter aufzunehmen.

Ankünfte werden morgen weiterhin möglich sein. Dennoch kann es auch bei den Ankünften am Hamburg Airport aufgrund des ver.di-Streiks ganztägig zu Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen kommen.

Aufgrund des ver.di-Streiks ist am Montagabend kein Vorabend-Check-In für die Dienstag-Flüge möglich.

Am Hamburg Airport waren für Montag, 13. März 2023, ursprünglich rund 244 Flüge (123 Abflüge und 121 Ankünfte) mit über 30.000 Passagieren geplant.

Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, ist mit zahlreichen Umbuchungen auf Dienstag, 14. März 2023, und die nachfolgenden Tage zu rechnen. Ursprünglich hatten die Fluggesellschaften für Dienstag 122 Starts und 122 Landungen am Hamburg Airport geplant. Die Flüge werden stark ausgelastet sein.

Flughafen Hamburg