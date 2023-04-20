Streik am Flughafen Düsseldorf

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Verdi hat zu einem weiteren Streik aufgerufen, heute Donnerstag und morgen Freitag müssen die Passagiere am Flughafen Düsseldorf mit Verzögerungen und Flugausfällen rechnen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Warnstreiks an mehreren Flughäfen angekündigt. Betroffen ist auch der Düsseldorfer Airport. Zum Streik aufgerufen sind Beschäftigte, die in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle tätig sind.

Laut Verdi soll das Personal an den Fluggastkontrollen die Arbeit von Donnerstag, 03:00 Uhr bis Freitag, 24:00 Uhr niederlegen.

Die Beschäftigten an den Personal- und Warenkontrollen sollen von Donnerstag, 03:00 Uhr bis Samstag, 03:00 Uhr in den Ausstand treten.

An beiden Streiktagen sind regulär jeweils rund 400 Starts und Landungen geplant. Der Streik wird zu erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs führen. Passagiere müssen mit Verzögerungen und vielen Flugstreichungen rechnen. Der Flughafen empfiehlt allen Fluggästen, sich bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter zu erkundigen, ob ihr Flug wie geplant stattfindet. Um die Fluggastkontrollen zu beschleunigen, sollte das Handgepäck auf ein Minimum reduziert werden.