Streik: Lufthansa veröffentlicht Sonderflugplan

Falls es bei Lufthansa zu einem Pilotenstreik kommen sollte, werden die Kunden mit massiven Konsequenzen rechen müssen. Lufthansa traf Vorkehrungen und informiert ihre Kunden so gut wie möglich.

Falls es bei Lufthansa zu einem Pilotenstreik kommen sollte, werden die Kunden mit massiven Konsequenzen rechen müssen. Lufthansa traf jedoch Vorkehrungen und informiert ihre Kunden so gut wie möglich.

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat als Reaktion auf den angekündigten Streik ihrer Flugzeugführer am Freitagabend, dem 19. Februar 2010, einen Sonderflugplan veröffentlicht. Rund zwei Drittel der Flüge müssen laut Lufthansa voraussichtlich gestrichen werden. Die Regionalpartner der Kranich Airline werden ihre Flüge weitestgehend durchführen können, hieß es. Die Fluggesellschaft hat auf ihrer Internetpräsenz einen Sonderflugplan veröffentlicht, der abgerufen werden kann. Kunden aus Deutschland können zudem über eine Gratisnummer Kontakt mit Lufthansa aufnehmen und den Status ihres Fluges erfragen. Der Flugplan wird während des Tagesgeschäftes jeweils aktualisiert, um auf dem neusten Stand zu bleiben. Die Partner Fluggesellschaften von Lufthansa, die unter Codeshare Nummern fliegen, werden ihre Flüge planmäßig durchführen können.