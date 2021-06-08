Streckenvielfalt ab Dortmund wächst

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Seit dem 3. Juni haben Passagiere die Möglichkeit, immer donnerstags und sonntags direkt von Dortmund nach Kavala zu fliegen.

Der Erstflug der Eurowings startete gegen 11 Uhr. Kavala ist eins von sieben neuen Zielen, die Eurowings im Laufe des Sommers neu ab Dortmund einführt. Die griechische Hafenstadt beeindruckt Urlauber mit einer faszinierenden Kulisse zwischen Berg und Meer. Kavala wird auch die himmelblaue Stadt genannt. Nicht nur, weil häufig die Sonne scheint, sondern auch, weil das Meer hier kristallklar ist. In den gemütlichen Tavernen an den endlosen Stränden lässt sich dieser Ausblick besonders gut genießen.

Kurz zuvor startete auch die ungarische Airline Wizz Air zu einem neuen Ziel: Banja Luka. Die Verbindung können Passagiere ab jetzt immer donnerstags und sonntags nutzen. Es ist bereits die dritte Stadt in Bosnien und Herzegowina, die Reisende ab Dortmund direkt erreichen können. Die Verbindung nach Sarajevo wurde erst vor wenigen Wochen neu eingeführt. Bosnien und Herzegowina ist unter Reisenden noch ein wahrer Geheimtipp, denn das Balkanland ist bei Touristen nahezu unbekannt. Doch ein Besuch lohnt sich. Vor allem Naturliebhaber kommen auf ihre Kosten: Die Landschaft ist geprägt von Flüssen, Hügeln und einer vielfältigen Flora und Fauna.