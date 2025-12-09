Streckennetz am Dortmund Airport wächst weiter

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Die Streckenvielfalt am Flughafen Dortmund nimmt weiter zu: Ab dem 29. April 2026 bringt Wizz Air die Verbindung zwischen Dortmund und Târgu Mureș zurück in den Flugplan.

Jeweils mittwochs und sonntags erreicht die ungarische Fluggesellschaft fortan in rund 2 Stunden und 15 Minuten Flugzeit die Stadt am Ufer des Flusses Mureș im zentral-nördlichen Teil Rumäniens.

Târgu Mureș liegt in der historischen Region Siebenbürgen, auch als Transsilvanien bekannt, und ist geprägt von rumänischen, ungarischen und deutschen Einflüssen. Besonders imposant ist der Kulturpalast mit seinen Fresken, Glasfenstern und farbenprächtigen Mosaiken. Auch die mittelalterliche Burg Târgu Mureș aus dem Jahr 1602 zählt zu den bedeutendsten Wahrzeichen der Stadt. Naturfreunde kommen in den weitläufigen Wäldern und Hügellandschaften Siebenbürgens voll auf ihre Kosten.

Mit der Aufnahme der Verbindung steigen die rumänischen Destinationen ab Dortmund auf zehn Ziele, womit Rumänien das meistgeflogene Land am Dortmund Airport ist. „Dass Wizz Air nun in kürzester Zeit drei neue Routen ab Dortmund angekündigt hat, bestätigt uns das Vertrauen der Airline in den Standort", erklärt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Die kontinuierliche Erweiterung des Wizz Air-Flugangebots stärkt nicht nur den touristischen Austausch, sondern fördert auch wirtschaftliche Kontakte und erleichtert Geschäftsreisenden den Zugang zu wichtigen Wirtschaftszentren Europas." Neben Târgu Mureș gab der Dortmund Airport für 2026 auch den Start der Verbindungen nach Niš, Bratislava, Breslau, London und Oradea bekannt.