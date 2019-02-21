Stilllegung von VOR Trasadingen

Anflug auf Zürich (Archiv: Robert Kühni)

Die An- und Abflugverfahren am Flughafen Zürich werden in der kommenden Zeit auf präzisere, satellitengestützte Navigationsverfahren umgestellt.

Im Zuge dessen wird die konventionelle Navigationsanlage "VOR Trasadingen" bis Februar 2020 schrittweise stillgelegt. Das VOR (Very High Frequency Omni-Directional Range) bei Trasadingen (SH) ist eine von der Flugsicherung skyguide betriebene, konventionelle Luftfahrtnavigationsanlage.

Aufgrund der Umstellung der An- und Abflugrouten auf zeitgemäße satellitengestützte Navigationsverfahren wird die Anlage bis Februar 2020 schrittweise stillgelegt.

In einem ersten Schritt werden per 28. März 2019 vier Flugrouten für den Abflug ab Piste 32 und 34 nach Osten sowie Westen angepasst. Die geringfügigen Anpassungen sind ab heute im Luftfahrthandbuch (AIP) publiziert. Die satellitengestützten Navigationsverfahren sind präziser und werden zu einer stärkeren Konzentration der Flugspuren auf den entsprechenden Flugrouten führen.

Flughafen Zürich