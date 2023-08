Sterling verkleinert Verlust

Sterling Airlines konnte ihren Verlust für 2007 auf US$ 7,2 Millionen verringern, nachdem sie ein Jahr zuvor noch mit US$ 35,4 Millionen in den roten Zahlen war.

Der Umsatz des Low Cost Carriers sank zwar aufgrund tieferer Durchschnittspreise für die Tickets um 0,8%, die Nebeneinkünfte pro Passagier stiegen jedoch um 55,4% auf US$ 21,5. Es wurden 2% mehr (4,4 Millionen) Gäste transportiert und die Auslastung stieg um 2 Punkte auf 76%. Die Airline will Ende 2008 wieder einen Gewinn ausweisen. Diesen Monat hat Sterling ihre neue Corporate Identity enthüllt. Das Logo zeigt ein silbernes S auf rotem Grund und erinnert an die Anfänge der Fluggesellschaft 1962.