Start in die Pfingstferien am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden

Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Flughafen Karlsruhe Baden-Baden)

An diesem Wochenende startet der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) in die voraussichtlich stärkste Pfingstferiensaison seiner Geschichte.

Im Zeitraum von Samstag, 23.05. bis Sonntag, 07.06.2026 sind 738 Passagierflüge geplant. Es werden rund 132.000 Passagiere erwartet. Insgesamt werden 41 Ziele von sechs Airlines bedient. (Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden in den Pfingstferien 735 Passagierflüge mit insgesamt 127.196 Passagieren registriert, wobei 39 Ziele angeboten wurden.)

Die verkehrsreichsten Tage im Sommerflugplan sind der Mittwoch und der Samstag während sonntags das höchste Passagieraufkommen zwischen 4 und 6 Uhr morgens erwartet wird. Daher raten wir allen Reisenden weiterhin, zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen.

Darüber hinaus empfehlen wir für eine möglichst stressfreie Abfertigung auch eine gute Vorbereitung zu Hause. Neben dem Online Check-in können zu Hause auch schon die Einhaltung der Gepäckbestimmungen der Airlines sowie die Flüssigkeitsbeschränkung im Handgepäck kontrolliert werden.

Auch für die Zeit nach den Pfingstferien gibt es Neuigkeiten. Die Airline GP Aviation wird den FKB ab 3. Juli 2026 dreimal pro Woche mit Pristina, der Hauptstadt der Republik Kosovo, verbinden. Somit erhält die Region die zwölfte Hauptstadt-Strecke.

Neue Winter-Ziele für die Saison 2026/2027 sind ebenfalls schon buchbar. Ryanair bedient neu im Winter die Strecken nach Lamezia Terme, Rabat und Tirana. Wizz Air bietet Flüge nach Podgorica nun erstmals auch im Winterflugplan an.

Flughafen Karlsruhe