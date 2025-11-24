Start des Entry/Exit-Systems in Innsbruck

Flughafen Innsbruck (Foto: Flughafen Innsbruck)

Die EU ersetzt das Stempeln von Pässen mit dem Entry/Exit-System (EES) dabei werden Ein- und Ausreisen an Schengen-Außengrenzen künftig digital erfasst.

Auch die biometrischen Daten werden bei der EES Erfassung erhoben. In Innsbruck hat die Testphase begonnen, um sich für die bevorstehende Wintersaison zu rüsten.

Die Europäische Union führt bis 9. April 2026 mit dem Entry/Exit-System (EES) schrittweise ein modernes, automatisiertes IT-System zur Erfassung von Ein- und Ausreisen an den Schengen-Außengrenzen ein. Es erfasst biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtsbild und ersetzt den bisherigen Pass-Stempel. Das System betrifft Reisende aus Drittstaaten, die einen Kurzaufenthalt von bis zu 90 Tagen im Schengen-Raum planen. Gerade für den Flughafen Innsbruck mit einem hohen Anteil an britischen Wintergästen ist das EES von großer Bedeutung.

Start in Innsbruck

In Innsbruck als drittgrößtem Verkehrsflughafen nach Wien und Salzburg gilt das EES offiziell seit 19. November, mit dem heutigen Tag beginnt nun die Testphase. Dabei werden in den kommenden Wochen Erfahrungswerte auf operativer und technischer Ebene gesammelt, damit die schrittweise Einführung des EES bis April 2026 abgeschlossen werden kann. Nachdem für Non-Schengen-Gäste mit längeren Kontrollzeiten als bisher gerechnet werden muss, werden am Flughafen Innsbruck zusätzliche Grenzkontrollstellen bei der Ein- und Ausreise errichtet.

„Das EES stellt den Flughafen in der Wintersaison vor eine große Herausforderung. Wir sind aber zuversichtlich, dass sich das System nach der Startphase gut einspielen wird. Die Zusammenarbeit mit den Behörden läuft sehr gut“, führt Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta aus.

Wer ist betroffen?

Ab 12. Oktober 2025 gilt das EES für alle Reisenden, die:

Drittstaatsangehörige sind (kein EU-, EWR- oder Schweizer Pass),

einen Kurzaufenthalt von bis zu 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen in den 29 Schengen-Staaten planen,

und entweder ein Kurzaufenthaltsvisum (Visum C) besitzen oder visumfrei reisen dürfen.

