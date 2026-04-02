Start der Osterferien Flughafen Leipzig/Halle und Flughafen Dresden

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Zum Start der Osterferien in Sachsen heben von Karfreitag bis Ostersonntag insgesamt 86 Passagiermaschinen von den Mitteldeutschen Flughäfen ab.

Neben Urlaubszentren am Mittelmeer, im Atlantik und am Roten Meer sind auch Bozen in Südtirol sowie europäische und deutsche Metropolen auf den Abflugtafeln zu finden.

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Ziele ab Leipzig/Halle

Zum Ferienauftakt starten ab Leipzig/Halle 43 Flugzeuge zu Urlaubszielen und 14 Flüge zu internationalen Drehkreuzen.

Nach Antalya fliegen 12 Maschinen, Mallorca und Hurghada werden zu Ferienbeginn neun Mal angeflogen. Mit Ziel Gran Canaria sind vier Abflüge vorgesehen. Jeweils zwei Mal werden Fuerteventura, Teneriffa und Heraklion zum Ferienauftakt angesteuert. Weitere Urlaubsregionen im Flugplan sind Rhodos, Marsa Alam und Monastir.

Geplant sind außerdem 14 Linienflüge zu Drehkreuzen, darunter zehn der Lufthansa nach Frankfurt. Die Verbindung nach Wien wird durch Austrian Airlines zum Ferienauftakt zwei Mal bedient. Istanbul wird von Turkish Airlines ebenfalls zwei Mal angeflogen.

Über die drei Drehkreuze Frankfurt, Istanbul und Wien sind Ziele weltweit erreichbar.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Ziele ab Dresden

Ab Dresden starten zum Ferienauftakt 21 Linien- und acht Urlaubsmaschinen.

Mit Ziel Antalya heben sechs Flugzeuge ab, nach Mallorca zwei.

Lufthansa startet zum Ferienbeginn ab Dresden am häufigsten. Die Airline steuert zehn Mal das Drehkreuz Frankfurt an und acht Mal München.

SWISS verbindet Dresden zwei Mal mit Zürich.

Des Weiteren fliegt Skyalps am Ostersonntag nach Bozen.

Über die Drehkreuze Frankfurt, München und Zürich bestehen zahlreiche Umsteigeverbindungen weltweit.

Mitteldeutsche Flughafen AG