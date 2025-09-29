Starlink auf Boeing 737 bei United zugelassen

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

United Airlines erhält erste FAA-Zulassung für einen Flugzeugtyp aus der Hauptflotte. Erster Flug einer Boeing 737-800 mit Starlink wird am 15. Oktober 2025 ab New York Newark durchgeführt.

Bei United Airlines schreitet die zügige Installation von Starlink für schnelles und zuverlässiges WLAN an Bord voran. Jetzt hat die Luftfahrtbehörde der USA, die Federal Aviation Administration (FAA), den ersten Flugzeugtyp aus der Hauptflotte von United, die Boeing 737-800, für den Einsatz von Starlink zertifiziert. Der Premierenflug einer Boeing 737-800 mit Starlink wird am 15. Oktober 2025 ab New York/Newark stattfinden.

Die FAA-Zulassung erfolgte rund fünf Monate nach dem ersten United-Flug mit Starlink an Bord, damals einer Embraer 175. Seitdem hat United bereits mehr als die Hälfte aller Flugzeuge aus der Regionalflotte umgerüstet. Langfristig wird es bei United das Starlink-WLAN in der gesamten Flotte mit aktuell 16 verschiedenen Flugzeugtypen in der Regional- und der Hauptflotte geben. Verglichen mit anderen WLAN-Systemen ist die Installation des Starlink-Equipments deutlich leichter und schneller.

Die WLAN-Qualität von Starlink zeichnet sich durch große Stabilität und hohe Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbps aus, was in Umfragen auch über 90 Prozent der United-Gäste, die Starlink auf ihren Flügen bereits genutzt haben, bestätigten. So sind während des Fluges Streaming, Gaming, Shopping, der Download großer Dateien und vieles mehr problemlos möglich. Ein weiterer Vorteil ist, dass das schnelle Internet durchgängig während des gesamten Aufenthaltes an Bord zur Verfügung steht, also schon vor dem Start und bis zum Aussteigen am Zielort. Mitglieder des United-Vielfliegerprogramms Mileage Plus können Starlink kostenfrei nutzen.

„Unsere Kunden lieben Starlink an Bord unserer Regionalflotte, weshalb wir uns sehr freuen, dass noch mehr Gäste das System nutzen können, wenn wir nun die ersten Flugzeuge aus unserer Hauptflotte umrüsten“, sagte Grant Milstead, Vice President of Digital Technology bei United. „Mit dem Einbau von Starlink, dem schnellsten Internet am Himmel, bieten wir einen echten Gamechanger in der Bordunterhaltung.“

United Airlines