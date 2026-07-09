Starkes erstes Halbjahr am Flughafen Dortmund

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmund Airport kann ein erfolgreiches erstes Halbjahr vermelden. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden insgesamt 1.605.317 ankommende und abfliegende Fluggäste abgefertigt.

Damit ist das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 120.000 zusätzliche Reisende gewachsen, entsprechend einem Zuwachs von 8,2 Prozent. Maßgeblicher Wachstumstreiber ist die Fluggesellschaft Wizz Air, die ihr Streckennetz in diesem Jahr bereits um sechs Strecken erweitert hat und ihr Passagieraufkommen am Airport um fast ein Viertel (+23 Prozent) steigern konnte.

Nachdem der Flughafen in den ersten drei Monaten des Jahres infolge des Wegfalls der Ryanair-Kapazitäten noch einen leichten Passagierrückgang von 3,7 Prozent verzeichnete, zog das Reiseaufkommen ab April deutlich an. Allein im zweiten Quartal nutzten über 953.000 Personen den Airport für ihre Reise. Das sind nahezu 150.000 Gäste mehr als noch im Vorjahr (+18 Prozent). Dabei konnte in allen drei Monaten die Marke von 300.000 Passagieren überschritten werden. Der Mai war mit rund 333.000 Fluggästen bislang der verkehrsreichste Monat des Jahres 2026. Er erreichte damit nahezu das Niveau des aufkommensstärksten Monats des Vorjahres (August 2025: 337.628 Passagiere) und das obwohl der August aufgrund der Sommerferien traditionell nochmal höhere Volumina verzeichnet.

Der Flughafen rechnet auch in den kommenden Monaten mit einer anhaltend positiven Entwicklung. Mit dem Beginn der Sommerferien am 17. Juli startet die Hochphase am Airport, wodurch die Nachfrage nach Flugreisen nochmals deutlich anziehen wird. Kurz nach den Ferien erweitert der Flughafen gemeinsam mit Wizz Air das Streckennetz um drei neue Verbindungen nach Palermo, Rom und Mailand. Damit erhält der Flugverkehr weitere Wachstumsimpulse, während Reisenden attraktive neue Destinationen in Südeuropa zur Verfügung stehen.

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