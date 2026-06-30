Starkes Luftfrachtwachstum im Mai

UPS Boeing 767 Frachter (Foto: Boeing)

Die weltweite Luftfrachtnachfrage setzte ihr starkes Wachstum im Mai 2026 fort und stieg laut IATA im Jahresvergleich um sechs Prozent.

Der internationale Frachtverkehr wuchs sogar noch schneller mit einem Plus von 6,5 Prozent, während die Kapazität mit 1,9 Prozent etwas moderater zunahm, was zu höheren Auslastungsquoten führte.

Laut IATA bleibt der Sektor trotz anhaltender geopolitischer Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, widerstandsfähig. Dort ging die Frachtnachfrage um 8,9 Prozent zurück, da regionale Konflikte den Flugbetrieb weiterhin beeinträchtigten.

Afrika verzeichnete mit einem Nachfrageanstieg von 13,3 Prozent die stärkste regionale Entwicklung, gefolgt von Nordamerika (+10,5 Prozent), dem asiatisch-pazifischen Raum (+8,0 Prozent) und Europa (+6,7 Prozent). Der Nahe Osten war die einzige Region mit einem Rückgang.

IATA-Generaldirektor Willie Walsh erklärte, dass der wachsende Handel und die steigende Produktionsleistung in Verbindung mit der Anpassungsfähigkeit der Fluggesellschaften an die sich ändernden Marktbedingungen einen vorsichtigen Optimismus für den Rest des Jahres 2026 begründen. Höhere Erträge und stärkere Auslastungsquoten helfen den Fluggesellschaften zudem, die gestiegenen Treibstoffkosten auszugleichen.

Unter den wichtigsten Handelsrouten verzeichnete Asien–Nordamerika mit einem Plus von 19,9 Prozent das stärkste Wachstum, während der Verkehr zwischen Europa und Asien um 10,0 Prozent zunahm. Im Gegensatz dazu blieben die Routen in die Golfregion stark vom Konflikt im Nahen Osten betroffen: Der Verkehr zwischen Europa und dem Nahen Osten ging um 19,8 Prozent und der zwischen dem Nahen Osten und Asien um 16,5 Prozent zurück.

Trotz des anhaltenden geopolitischen Drucks und des Kostendrucks erklärte die IATA, dass die robuste Nachfrage und die Widerstandsfähigkeit der Fluggesellschaften den Luftfrachtmarkt weiterhin stützen.