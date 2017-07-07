Starker Ferienverkehr am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Während der Sommerferien werden am Flughafen Zürich Hunderttausende Passagiere erwartet. Mit den folgenden Tipps heben Sie entspannt in die Ferien ab.

Die Sommerferien stehen vor der Tür, die Pläne für entspannende Tage fernab der Heimat sind geschmiedet. An mehreren Tagen in diesem Sommer werden jeweils mehr als 100‘000 Passagiere am Flughafen Zürich erwartet: Ein Grossansturm, der für die Flughafen Zürich AG und alle Flughafenpartner eine Herausforderung darstellt. Ruft man sich auch als Passagier ein paar einfache Tipps in Erinnerung, kann man speditiv und stressfrei reisen.

Wichtig ist es, rechtzeitig – am besten zwei Stunden vor Abflug – am Flughafen einzutreffen. Wer in Flughafennähe wohnt, kann je nach Airline das Vorabend Check-in nutzen. Allgemein lohnt es sich, die verschiedenen Check-in Möglichkeiten zu nutzen. Die Webseite des Flughafens Zürich hilft bei der Organisation.

Planung beim Packen

Schon beim Packen sollte genau überlegt werden, was im Handgepäck mitgenommen wird und welche Utensilien ins eingecheckte Gepäck gehören. Die schon seit knapp zehn Jahren geltende Regelung zur Beschränkung von Flüssigkeiten im Handgepäck hat weiterhin Gültigkeit. Plastikbehälter mit einem Inhalt von höchstens 100 ml müssen in einem Plastikbeutel mit maximal einem Liter Fassungsvermögen verstaut und bei der Sicherheitskontrolle separat vorgezeigt werden. Pro Person ist nur ein Plastikbeutel erlaubt. Auf der ›Webseite des Flughafens Zürich finden Sie wertvolle Informationen, auch betreffend verbotenen Gegenständen oder den strengen Regelungen für Crèmes, Gels und Nahrungsmittel.

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