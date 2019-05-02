Starke Osternachfrage bei Eurowings

DLR Billigfliegerreport Eurowings Flugzeuge (Foto: DLR)

In den vergangenen zwei Wochen hat Eurowings auf rund 11.000 Flügen 1,3 Millionen Fluggäste zu über 120 verschiedenen Destinationen in den Urlaub geflogen.

Viele Reisende wollten schon im Frühjahr Sonne tanken. Entsprechend stark nachgefragt waren die Verbindungen nach Mallorca und auf die Kanaren. Auf der Langstrecke zählten New York, Miami und Kuba zu den Top-Zielen.

Mehr Flugzeuge parat, Folgeverspätungen vermieden

"Wir haben Wort gehalten und unsere Passagiere pünktlich und zuverlässig zu ihren Urlaubzielen geflogen. Unsere Maßnahmen greifen – das hat der Osterreiseverkehr gezeigt", sagt Michael Knitter, Geschäftsführer und Chief Operating Officer bei Eurowings. Positiv ist, dass Eurowings dank optimierter Prozesse auch in solchen Fällen Folgeverspätungen für ihre Gäste vermeiden konnte. "Wir haben die erste große Reisewelle in diesem Jahr erfolgreich gemeistert", sagt Knitter. Dabei gehört Eurowings schon seit einem halben Jahr zu den pünktlichsten und zuverlässigsten Airlines in Europa. Michael Knitter: "Ich bin überzeugt, dass wir – trotz der Kapazitätsengpässe bei den Flugsicherungen – auch im Sommer für unsere Kunden sehr pünktlich und zuverlässig unterwegs sein werden."

Eurowings war auf die erste große Reisewelle in diesem Jahr vorbereitet und hatte an allen Standorten das Personal verstärkt sowie für genügend Ressourcen bei der Abfertigung gesorgt. An Flughäfen mit erwartet hohem Reiseaufkommen hielt Eurowings zusätzliche Flugzeuge und Crews als Reserve bereit. Die sehr gute Performance ist auf zahlreiche Maßnahmen zurückzuführen, mit denen Eurowings bereits seit Ende vergangenen Jahres für mehr Pünktlichkeit und Stabilität im Flugbetrieb sorgt. Dazu hatte die Airline alle operativen Prozesse am Boden und in der Luft unter die Lupe genommen.

Wellenbrecher und Entzerrung im Luftraum

Das umfangreiche Eurowings Maßnahmenpaket für eine höhere Pünktlichkeit umfasst alle operativen Prozesse am Boden und in der Luft. So hat Eurowings beispielsweise die Anzahl der Reserveflugzeuge deutlich erhöht. Flugzeuge können zwischen den Abflugwellen flexibler als bisher verplant werden – das stabilisiert den Flugbetrieb deutlich. Um Folgeverspätungen zu minimieren wurden sogenannte ‚Wellenbrecher‘ eingeführt: gebündelte längere Bodenzeiten für einzelne Flugzeuge in der Mittagszeit, die Verspätungen vom Vormittag auffangen.

Darüber hinaus hat die Airline Flug- und Bodenzeiten verlängert, um mehr Puffer in die Flugpläne zu bringen und Verspätungen besser auffangen zu können. Als weitere Maßnahme "kapselt" Eurowings innerdeutsche Flüge von Europa-Umläufen, um diese unabhängig von überfüllten Lufträumen in Südeuropa operieren zu können.

Gepäck in Köln/Bonn flugs abfertigen

Auch ein verbesserter Boardingprozess, den Eurowings am Flughafen Köln/Bonn erfolgreich eingeführt hat, trägt zu mehr Pünktlichkeit bei. Diese Neuerung wird in den nächsten Wochen sukzessive auch an allen großen Eurowings Airports in Europa eingeführt. Im Fokus steht dabei das Handgepäck – einer der Haupttreiber für Verspätungen. Reisen Passagiere mit zu viel, zu großem oder zu schwerem Handgepäck, verzögern sich die Abläufe beim Einsteigen.

Nicht selten hebt ein Flug verspätet ab, da Gepäckstücke noch in letzter Minute in den Frachtraum gebracht werden müssen. Deshalb informiert Eurowings bei gut gebuchten Flügen Passagiere vorab per SMS über die Möglichkeit, Handgepäck am Check-in kostenlos abzugeben. Das senkt die durch Boarding verursachten Verspätungen und die Maschine hebt pünktlicher ab.

Eurowings