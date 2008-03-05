Starke Jahresendzahlen bei Bombardier

361 Flugzeuge lieferte Bombardier während dem Geschäftsjahr, das am 31.Januar endete, was einer Zunahme um 10% gegenüber den Vorjahreslieferungen entspricht.

Die Auslieferung von Regionalverkehrsflugzeugen stieg um 14% auf 128. Als Reaktion auf eine Verlagerung des Marktes hin zu grösseren Flugzeugen lieferte die Firma 47 Q400er im Vergleich zu den 31 im letzten Jahr. Hinzu kommen 56 zugestellte CRJ900 und CRJ900 NextGen Flugzeuge, im Vergleich dazu die 50 vom Vorjahr. Berichtet wird auch von einer deutlichen Zunahme der Aufträge um 87 auf 238.