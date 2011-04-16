Starflyer kauft Airbus A320

Der japanische Low Cost Carrier hat erstmals eine Bestellung über zwei Airbus A320 direkt bei Airbus in Auftrag gegeben.

Die dynamisch wachsende Tiefpreisgesellschaft aus Kitakyūshū betreibt bereits fünf geleaste A320 und wird noch vier weitere erhalten. Star Flyer erwirbt mit dieser Bestellung zum ersten Mal selber Flugzeuge direkt vom Hersteller. Die neuen Single-Aisle-Jets werden mit 144 bis 150 Sitzen in einer Einklassenkabine bestuhlt und mit CFM56-5B4/P-Triebwerken ausgerüstet. Die Fluggesellschaft möchte mit ihren neuen Airbus-Jets die Anzahl ihrer Flüge erhöhen und neue Routen in Japan sowie nach Korea eröffnen.