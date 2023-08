Star Alliance will TAM zum Glänzen bringen

Star Alliance hat die brasilianische Airline TAM in aller Form dazu eingeladen, ihr 24stes Mitglied zu werden.

Seit 2006 hat die Star Alliance kein Mitglied mehr aus der südlichen Hemisphäre. Mit der Aufnahme von TAM ins Team soll Lateinamerika vom weissen Fleck auf der Karte zum Hot Spot werden, so Star Alliance CEO Jaan Albrecht. Brasilien erwirtschaftet 30% des Einkommens der südamerikanischen Luftfahrt. Mit Hilfe der Allianz will die brasilianische Nummer Eins noch weiter wachsen. Zurzeit bedient TAM 42 Städte im Inland und 16 internationale Destinationen mit einer Flotte von 116 Flugzeugen. Die Star Alliance erwartet in Kürze den Beitritt von Air India und Continental Airlines. TAM wäre die 24. Airline im Team.