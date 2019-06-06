Star Alliance treibt Digitalisierung voran

Lufthansa Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Die Luftfahrtallianz Star Alliance arbeitet mit Tata Consultancy Services (TCS) zusammen, um digitale Innovationen voranzutreiben.

Dafür setzt Star Alliance auf den reibungslosen Informationsfluss zwischen den Mitgliedern und digitale Technologien, die jeweils auf die spezifischen Anforderungen der Fluggesellschaften zugeschnitten sind. Ziel ist es, Passagieren das bestmögliche Reiseerlebnis zu bieten, besonders wenn Fluggäste auf einer Reise verschiedene Fluglinien des Luftfahrtbündnisses nutzen.

So erhalten Passagiere dank des branchenweit ersten „Through Check-in Hub“ bereits beim Check-in die Bordkarten für Anschlussflüge – und zwar bei Flügen mit den Mitgliedsgesellschaften der Star Alliance und anderer Fluglinien. Zudem ermöglicht es der Star Alliance Baggage Hub den Mitgliedsgesellschaften, das Gepäck auf jedem Teil der Reise zu verfolgen, selbst wenn Passagiere Zwischenstopps haben und mit verschiedenen Fluglinien reisen. Dank der durchgängigen Nachverfolgbarkeit des Gepäcks verbessert die Lösung so den Service für Kunden.

Als ein weiteren Vorteil zeigt die von TCS aufgebaute Plattform Vielfliegern, welche Prämienflüge sie mit ihren Bonusmeilen buchen können. Dabei werden nicht nur die freien Plätze der Fluglinie angezeigt, an deren Vielfliegerprogrammen sie teilnehmen, sondern auch von anderen Gesellschaften.

„Dank Smartphones sind Reisende heute permanent online und erwarten Services auf Abruf“, sagt Jeffrey Goh, CEO, Star Alliance. „Wir ändern unseren strategischen Fokus vom Mitgliederwachstum hin zur Verbesserung des nahtlosen Reiseerlebnisses, insbesondere für Kunden, die auf Reisen verschiedene Fluggesellschaften nutzen. Unsere Partnerschaft mit TCS hat unsere digitale Transformation beschleunigt und führt zu einem verbesserten Kundenerlebnis. Mit dieser Transformation erleben Passagiere noch reibungslosere Reisen – unabhängig davon, welche Fluggesellschaft sie im Netzwerk von Star Alliance nutzen.“

TCS seit 15 Jahren strategischer Partner

TCS entwickelt die Lösungen im Agile Delivery Center im indischen Chennai. Durch die Nutzung agiler Methoden bei der Konzeption und Entwicklung können die Lösungen deutlich schneller eingeführt werden. Darüber hinaus hat TCS die Transformation der IT-Infrastruktur von Star Alliance unterstützt: Die Migration in eine vollständig Cloud-basierte Umgebung bietet zusätzliche Agilität und Skalierbarkeit. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 15 Jahren zusammen.

„Als Technologie- und Digitalpartner seit 15 Jahren, haben wir mit großem Stolz beobachtet, wie die Star Alliance gewachsen ist und inzwischen ein Viertel der weltweiten Linienflüge repräsentiert“, sagt Pratik Pal, bei TCS weltweit verantwortlich für die Geschäftsbereiche Reise, Logistik, Handel und Verbrauchsgüter. „Die aktuellen Initiativen werden den digitalen Wandel im Verbund der Fluggesellschaften weiter beschleunigen und neue Maßstäbe in der Passagiererfahrung setzen.“