Staatshilfe für LOT genehmigt

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Auch LOT Polish Airlines muss vom Staat finanziell unterstützt werden, die Europäische Union hat das Rettungspaket genehmigt.

Polens Fluggesellschaft LOT Polish Airlines muss wegen der Corona Krise ein staatlich geschnürtes Hilfspaket über 650 Millionen Euro in Anspruch nehmen. Diese Finanzspritze wurde Ende Jahr durch die Europäische Union durchgewunken. Die Finanzmittel teilen sich auf ein Darlehen über 400 Millionen Euro und einen direkten Zuschuss von 250 Millionen Euro auf.