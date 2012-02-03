St. Gallen Altenrhein für den MS Flugsimulator

Dieser geschichtsträchtige Flugplatz mit der genauen Bezeichnung St. Gallen - Altenrhein fand in Flugsimulator-Kreisen bisher wenig Beachtung. Mit dem neuesten Add-On von FlyLogic dürfte sich dies rasch ändern.

St. Gallen-Altenrhein ist der grenzüberschreitende, regionale Flughafen und ein Tor im Osten der Schweiz, Vorarlberg, Liechtenstein und Süd-Deutschland. Urvater dieses Flugplatzes war kein geringerer als Professor Claude Dornier, der das legendäre Wasserflugzeug Do-X gebuat hat. FlyLogic hat nun den Flugplatz St. Gallen Altenrhein mit einem Add-On bedacht, "Altenrhein X" ist als BOX- oder Download-Version für CHF 34.90 erhältlich. Diese Szenerie ist eine komplette Neuentwicklung von Remo Eugster & Marc Läderach. Auf Basis von über 2000 Fotos schufen sie mit 3dStudio Max eine vollständige Wiedergabe des Flugplatzes sowie markanter Bauten der Umgebung wie die Stadler-Rail oder der Altenrhein-Park mit originalgetreuen Texturen. Mit diesem Zusatz für den Flugsimulator von Microsoft wird der Flugplatz St. Gallen Altenrhein für die Freunde der Flugsimulation ins richtige Licht gerückt. Weiter geht es in der Ausführlichen Reportage: