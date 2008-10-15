SriLankan Airlines wird grün

SriLankan Airlines lancierte eine Reihe von Langzeitinitiativen, um die Umwelt zu schützen und ihre Verpflichtung gegenüber dem Naturschutz zu betonen.

SriLankan hat Gespräche mit der Umweltschutzeinheit der International Air Transport Association begonnen, um die neusten Informationen und Entwicklungsstandards der Flugbranche in Bezug auf Umweltanliegen auszutauschen.

Sie nimmt auch an der IATA Untersuchung über die Umwelt-Management-Systeme der Fluggesellschaften teil. SriLankan hat bereits eine vergleichende Studie der bestehenden Umweltschutzbemühungen anderer grosser Fluggesellschaften durchgeführt.