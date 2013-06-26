SriLankan Airlines kauft weitere Airbus Jets

Die nationale Fluggesellschaft von Sri Lanka hat während der Paris Air Show mit Airbus eine Grundsatzvereinbarung (MoU) über den Kauf von sechs Airbus A330-300 und vier A350-900 unterzeichnet.

SriLankan Airlines betreibt bereits heute eine reine Airbus Flotte und will im Rahmen der Erneuerung ihrer Langstreckenflotte sechs A330-300 und vier A350-900 beschaffen. „Die Effizienz, Zuverlässigkeit und Attraktivität für die Passagiere unserer in Betrieb befindlichen A330 bilden den Grundpfeiler für den Langstreckenverkehr von SriLankan“, sagte Kapila Chandrasena, CEO von SriLankan Airlines. „Die Ergänzung unserer Flotte mit weiteren neuen A330 sowie die Sparsamkeit der A350 werden es uns ermöglichen, eine starke wirtschaftliche Leistung zu erzielen.“ „Wir sind dankbar für diesen erneuten Vertrauensbeweis von SriLankan Airlines“, sagte John Leahy, Chief Operating Officer Customers von Airbus. „Die erfolgreiche Kombination von A330- und A350 XWB-Flugzeugen wird es SriLankan Airlines ermöglichen, ihren Fluggästen das höchste Maß an Komfort zu bieten und zugleich jederzeit von höchsten Effizienzniveaus zu profitieren.“ Die zweistrahlige A330 zählt zu den weltweit bestverkauften Großraumflugzeugen. Airbus hat für die verschiedenen Versionen dieses Flugzeuges bisher mehr als 1.200 Aufträge verbuchen können. Weltweit stehen bei etwa 100 Betreibern rund 1.000 A330 im Betrieb. Dank der Einführung zahlreicher Produktverbesserungen ist der A330 weiterhin das wirtschaftlichste und leistungsfähigste Flugzeug in dieser Klasse und verzeichnet heute eine durchschnittliche Abflugzuverlässigkeit von mindestens 99 Prozent.