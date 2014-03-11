SriLankan Airlines ist ab dem 1. Mai bei oneworld

SriLankan Airlines wird oneworld am Donnerstag, den 1. Mai 2014, als Vollmitglied beitreten und damit alle Services und Vorteile der Allianz anbieten. SriLankan Airlines ist die erste Fluggesellschaft des indischen Subkontinents, die Mitglied einer global

Die Genehmigung zum Beitritt erfolgte nach einer umfassenden Prüfung, die vom oneworld Team in Zusammenarbeit mit Cathay Pacific Airways durchgeführt wurde. Cathay Pacific unterstützt als Allianz-Pate die Aufnahme von SriLankan. Der Beitritt zu oneworld erfolgt einen Monat nachdem die Allianz am 31. März TAM und US Airways an Bord begrüßt und stellt den Abschluss des bisher größten Expansionsprogramms der Gruppe dar.

Die Führungskräfte der etablierten Mitgliedsfluggesellschaften von oneworld, zu denen einige der führenden Airlines aus aller Welt zählen, werden in Sri Lanka am Vorabend des Beitritts von SriLankan Airlines zusammen kommen, um sie willkommen zu heißen. Mit den ersten Flügen am 1. Mai 2014 profitieren die 100.000 Mitglieder des SriLankan-Vielfliegerprogramms FlySmiLes von zusätzlichen Vielflieger-Privilegien, wenn sie mit einer oneworld Mitgliedsfluggesellschaft fliegen. Dazu zählen führende Airlines aus allen Regionen der Welt - aus dem asiatisch-pazifischen Bereich Cathay Pacific, Japan Airlines, Malaysia Airlines und Qantas; aus Europa airberlin, British Airways, Finnair, Iberia, sowie die russische Airline S7;Qatar Airways und Royal Jordanian aus dem Nahen Osten; aus Nordamerika American Airlines und ab 31. März ihr Fusionspartner US Airways; aus Südamerika LAN sowie ab 31. März TAM, sowie mehr als 30 weitere, der Allianz angeschlossene Fluggesellschaften.