Spottercontest für airberlin Fan Force One

Ab sofort ist D-ABFK als Fan Force One® in Kooperation mit der Brauerei "Bitburger" im airberlin Streckennetz unterwegs.

Wer ein Foto des Airbus 320 mit dem Hashtag fanforceone auf den Social Media Kanälen der Airline postet, hat die Chance für Juni 2014 eine Reise nach Brasilien inklusive Flug, Hotel und einem attraktiven Rahmenprogramm zu gewinnen. Unter airberlin.com/spottercontest gibt es ausführliche Informationen zum Spottercontest sowie den Flugplan der Fan Force One für die jeweils kommenden Tage.