Spitzenwerte zum Jahresbeginn am Flughafen Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Nach einem erfolgreichen Jahresabschluss enden für den Dortmund Airport auch die NRW-Weihnachtsferien mit einem positiven Wachstum.

Ursprünglich hatte der Flughafen für den Zeitraum vom 21. Dezember 2023 bis zum 07. Januar 2024 ein Fluggastaufkommen in Höhe von 140.000 Reisenden erwartet. Tatsächlich entschieden sich jedoch exakt 153.353 Passagiere für die Dortmunder Start- und Landebahn. Im Vergleich zum Vorjahr konnte somit eine deutliche Steigerung von rund 20 Prozent verzeichnet werden, was einem Zuwachs von über 25.000 Fluggästen entspricht (2022/23: 127.460 Passagiere). Dieses Plus resultiert für den Flughafen in einem neuen Weihnachtsferien-Spitzenwert.

Am 30. Dezember 2023 sowie gegen Ende der Ferienzeit am 06. Januar 2024 registrierte der Airport die beiden passagierreichsten Tage mit jeweils über 10.000 Fluggästen. Neben ferienbedingten Frequenzerhöhungen trug auch die neu eingeführte Flugverbindung nach Istanbul zur Steigerung der Verkehrszahlen bei.

Die Top-Destinationen decken sich mit der Gesamtbilanz 2023, wobei Kattowitz erneut als beliebteste Destination hervorging. Während der Weihnachtsferien bedienten die beiden Low-Cost-Carrier Wizz Air und Ryanair die Strecke zwischen Dortmund und der schlesischen Hauptstadt in Summe 120-mal.