Spirit will weitere Airbus Jets beschaffen

An der Dubai Airshow unterzeichnete Spirit Airlines bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung über 30 A320 und 45 A320neo.

Die Fluggesellschaft aus Miramar will mit diesen 75 modernen Single Aisle Airbus Jets ihr Streckennetz in den Vereinigten Staaten weiter stärken und Verbindungen in die Karibik und Lateinamerika markant ausbauen. Spirit Airlines hat sich für die Flugzeuge von Airbus entschieden, weil sie besonders Effizient und zuverlässig seien, berichtete Geschäftsführer Ben Baldanza an der Dubai Airshow. Weitere Modalitäten wurden noch nicht bekannt gegeben.