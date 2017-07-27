Spirit mit mehr Passagieren

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Juni 2017 insgesamt 2,154 Millionen Fluggäste, das waren 13,1 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Der Ultra Low Cost Carrier aus Miramar, Florida, konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 17 Prozent auf 2,198 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um siebzehn Prozent auf 2,531 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,8 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 11,775 Millionen Passagiere, das waren 11,1 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2016.