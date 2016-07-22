Spirit mit mehr Passagieren
22.07.2016 PS
Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Juni 2016 1,953 Millionen Fluggäste, das waren 25,2 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.
Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida, konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 24,8 Prozent auf 1,929 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 24 Prozent auf 2,214 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf solide 87,2 Prozent.
In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit Spirit Airlines 6,993 Millionen Passagiere, das waren fünfundzwanzig Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2015.