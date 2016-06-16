Spirit mit mehr Passagieren
16.06.2016 JS
Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 2016 1,953 Millionen Fluggäste, das waren 25,2 Prozent mehr als im Mai 2015.
Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 24,8 Prozent auf 1,929 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 24 Prozent auf 2,214 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf solide 87,2 Prozent.
In den ersten fünf Monaten flogen mit Spirit Airlines 8,690 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 24,5 Prozent.