Spirit meldet starkes Wachstum

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Dezember 2017 insgesamt 2,052 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht diese einem Wachstum von 10,5 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 14,8 Prozent auf 2,142 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 14,7 Prozent auf 2,664 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent.

Im Berichtsjahr 2017 flogen mit Spirit Airlines 24,183 Millionen Passagiere, das waren 11,9 Prozent mehr als im Vorjahr.