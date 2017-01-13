Spirit meldet starkes Wachstum

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Mit Spirit Airlines flogen im Berichtsmonat Dezember 2016 insgesamt 1,858 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht diese einem Wachstum von 14,6 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Miramar, Florida konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 12,5 Prozent auf 1,866 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 16,6 Prozent auf 2,323 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 80,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit Spirit Airlines 21,618 Millionen Passagiere, das waren gut zwanzig Prozent mehr als im Vorjahr.