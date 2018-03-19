Spirit meldet soliden Gewinn

Spirit Airlines Airbus A319 (Foto:Spirit Airlines)

Die Fluggesellschaft Spirit Airlines konnte im Geschäftsjahr 2017 einen Nettogewinn von 420,606 Millionen US Dollar erwirtschaften, das entspricht einem Gewinnwachstum von 58,8 Prozent.

Der Umsatz bei dem US amerikanischen Low Cost Carrier Spirit Airlines ist um 14,0 Prozent auf 2,648 Milliarden US Dollar angestiegen, während sich die Kosten um 20,3 Prozent auf 2,259 Milliarden US Dollar verteuerten. Der Betriebsgewinn erreichte 388,791 Millionen US Dollar, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Gewinnrückgang von 12,4 Prozent. Im Geschäftsjahr 2017 erreichte die Betriebsgewinnmarge 14,7 Prozent.

Im vierten Quartal erreichte der Nettogewinn 250,338 Millionen US Dollar, das war gut fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor. Das hohe Gewinnwachstum ist durch eine Steuergutschrift von 199 Millionen US Dollar zu erklären. Der Umsatz stieg um 15,3 Prozent auf 776,0 Millionen US Dollar. Den Betriebsgewinn gibt Spirit für das vierte Quartal mit 92,546 Millionen Dollar an, das entspricht einem Gewinnwachstum von 8,5 Prozent.

Im Berichtsjahr 2017 flogen mit Spirit Airlines 24,183 Millionen Passagiere, das waren 11,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Ende Jahr hatte Spirit insgesamt 122 Flugzeuge in der Flotte, diese teilte sich in 31 Airbus A319, 61 Airbus A320 und 30 Airbus A321 auf.